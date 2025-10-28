|
28.10.2025 06:31:28
Anji Foodstuff zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Anji Foodstuff hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte Anji Foodstuff einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anji Foodstuff in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 157,4 Millionen CNY im Vergleich zu 168,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
