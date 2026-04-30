Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 723,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 545,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at