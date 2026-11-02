Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 CNY, nach 1,06 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 928,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 670,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at