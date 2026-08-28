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28.08.2026 06:31:29
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,720 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 802,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 596,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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