Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,950 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 670,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 515,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at