Anjoy Foods Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anjoy Foods Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 622,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 526,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at