Anjoy Foods Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anjoy Foods Group hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 680,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at