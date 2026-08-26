Anjoy Foods Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anjoy Foods Group präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 553,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 669,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at