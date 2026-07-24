Ankam: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ankam hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 76,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at