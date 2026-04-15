Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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15.04.2026 15:27:00
Ankerkraut: Gründer kaufen Anteile von Nestlé zurück
»Es ist unser Lebenswerk«: Die Gründer des Start-ups Ankerkraut hatten Anteile an den Lebensmittelriesen Nestlé verkauft, es folgte ein Shitstorm. Nun holen sie sich ihr Gewürzunternehmen zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Nestlé Hold
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|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
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|23.02.26
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|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
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|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
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|24.03.26
|Nestlé Hold
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