Ankur Protein Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ankur Protein Industries veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ankur Protein Industries ein EPS von 4,34 INR je Aktie vermeldet.

Ankur Protein Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Ankur Protein Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 12,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 16,78 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at