03.02.2026 06:31:28
Ankur Protein Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ankur Protein Industries hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,16 INR, nach 4,91 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ankur Protein Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,25 Milliarden INR im Vergleich zu 1,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
