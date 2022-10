Anlässlich der Art Basel in Miami Beach 2022 präsentieren Superblue und BMW i Rafael Lozano-Hemmer: „Pulse Topology“. 3.000 Glühbirnen erzeugen ein eindringliches Zusammenspiel von Herzschlägen.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BMW"

Anlässlich der Art Basel in Miami Beach 2022 präsentieren Superblue und BMW i gemeinsam Rafael Lozano-Hemmers immersive Installation „Pulse Topology“. Diese Zusammenarbeit lädt die Besucher dazu ein, die Poesie eines menschenorientierten Umgangs mit technologischen Innovationen zu erleben und kann von November 2022 bis August 2023 in den Räumen von Superblue in Allapattah, Miami, besichtigt werden.