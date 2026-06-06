Anlagechancen rund um SpaceX: Diese Aktien sollten Anleger jetzt kennen

Die Raumfahrt- und Satellitenbranche zeigt derzeit deutliche Kursbewegungen. Diese könnten mit dem erwarteten SpaceX-Börsengang sowie staatlichen Raumfahrtprogrammen zusammenhängen.

• SpaceX steht kurz vor seinem Börsengang mit einer möglichen Bewertung von bis zu 2 Billionen US-Dollar• Einige Raumfahrt- und Satellitenwerte verzeichneten zuletzt teils starke Kursgewinne• Börsengang von SpaceX könnte ein möglicher Treiber für die Branche sein

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk plant seinen Börsengang am 12. Juni 2026. Dieser könnte jedoch nicht nur für das US-Unternehmen selbst von Vorteil sein, sondern auch positive Impulse für andere Unternehmen setzen.

Börsengang rückt näher: SpaceX setzt auf Raumfahrt, Kommunikation und KI

Laut SEC-Prospekt vom 20. Mai 2026 verfolgt SpaceX das Ziel, Technologien für eine Ausweitung menschlicher Präsenz im All zu entwickeln. Dafür baut das Unternehmen ein integriertes System aus Raumfahrt, globaler Kommunikation und künstlicher Intelligenz auf - mit dem langfristigen Ziel einer Besiedlung vom Mond und anderen Planeten.

Seit 2002 habe SpaceX den Zugang zum Weltraum durch wiederverwendbare Raketen deutlich effizienter gemacht, heißt es weiter. Bis 2026 wurden demnach rund 650 Orbitalstarts durchgeführt und über 7.400 Tonnen Nutzlast ins All gebracht. Mit der Falcon 9 wurde außerdem Wiederverwendbarkeit etabliert.

Das Geschäftsmodell basiert laut SEC-Prospekt auf einem wiederholbaren, ingenieurgetriebenen Ansatz, der starke Startfähigkeiten, vertikal integrierte Strukturen, schnelle Entwicklungszyklen und gezielte Kapitalinvestitionen kombiniert, um skalierbare und nachhaltige Geschäftsmodelle zu schaffen.

Starke Kursentwicklungen im Bereich Raumfahrt und Satellitenkommunikation

Im vergangenen Monat legten beispielsweise die Aktien von Rocket Lab um 55,30 Prozent zu. Auf 12-Monats-Sicht ergibt sich für das Raumfahrtunternehmen, das Raketenstarts, Raumfahrzeuge, Satellitenkomponenten und Dienstleistungen für den Betrieb von Satelliten im All aus einer Hand anbietet, ein Plus von mehr als 357 Prozent (Stand: 01. Juni 2026).

Auch die Aktien von AST SpaceMobile sind im vergangenen Monat um rund 49 Prozent gestiegen (Stand: 01. Juni 2026). Mit Blick auf das vergangene Jahr zeigt sich für das Unternehmen, das eine satellitengestützte Mobilfunklösung entwickelt, die Smartphones direkt mit Satelliten verbindet und so Mobilfunkempfang auch außerhalb bestehender Netze ermöglichen soll, ein Plus von knapp 355 Prozent (Stand: 01. Juni 2026).

Satellitengestützte Kommunikationslösungen

Gilat Satellite Networks entwickelt satellitengestützte Kommunikationslösungen. Das Unternehmen bietet laut eigenen Angaben Technologien für Satelliten- und Bodenkommunikation für zivile und militärische Anwendungen. Ergänzt wird das Angebot durch Satellitenterminals, Antennensystemen, Netzwerksoftware, Bodensysteme und Cybersicherheitslösungen. Die Aktie musste im letzten Monat zwar einen Rücksetzer von 12,55 Prozent hinnehmen, legte in den vergangenen zwölf Monaten jedoch eine starke Entwicklung hin und gewann knapp 190 Prozent hinzu (Stand: 01. Juni 2026).

Netzwerktechnik und optische Technologien

Das Unternehmen VIAVI Solutions entwickelt Prüf- und Messtechnik für Kommunikationsnetze sowie optische Technologien für Anwendungen in Telekommunikation, Rechenzentren, Luft- und Raumfahrt und weiteren Hightech-Branchen. Obwohl die Aktien des Unternehmens im letzten Monat knapp 14 Prozent an Verlusten verbuchte, stiegen sie innerhalb des letzten Jahres um rund 421 Prozent (Stand: 01. Juni 2026).

Optische Datenverbindungen für KI- und Cloud-Infrastruktur

POET Technologies entwickelt optische Datenverbindungen für KI-Netzwerke und Rechenzentren. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht besonders schnelle Datenübertragungen und kommt in Transceivern für KI-Cluster sowie große Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren zum Einsatz, so das Unternehmen weiter. Innerhalb des letzten Monats legten die Aktien des Unternehmens eine positive Entwicklung hin und stiegen um rund 90 Prozent. Auch mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate zeigt sich ein Anstieg von knapp 220 Prozent (Stand: 01. Juni 2026).

SpaceX-IPO und staatliche Programme als Impulsgeber

Ein wesentlicher Treiber der jüngsten Rally ist dabei laut Barron’s auch der bevorstehende Börsengang von SpaceX: Das Unternehmen von Elon Musk könnte bei seinem IPO mit bis zu 2 Billionen US-Dollar bewertet werden. SpaceX habe die moderne Raumfahrtwirtschaft maßgeblich geprägt und gezeigt, welche neuen Möglichkeiten sinkende Startkosten eröffnen - etwa durch das profitable satellitengestützte Breitbandangebot Starlink, so das Portal. Davon würden auch kleinere Raumfahrtwerte über den sogenannten "SpaceX-Halo-Effekt" profitieren.

Zusätzliche Impulse kommen von staatlichen Raumfahrtprogrammen: Die NASA erläuterte Ende Mai Pläne für eine dauerhafte US-Präsenz auf dem Mond und vergibt entsprechende Aufträge an Unternehmen wie Blue Origin.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

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