Anleger an Europas Börsen nach Rally auf dem Rückzug

Frankfurt (Reuters) - An den europäischen Aktienmärkten haben Anleger nach zum Teil enttäuschenden Unternehmenszahlen Gewinn mitgenommen.

Der Dax rutschte am Dienstag um knapp ein Prozent unter die Marke von 16.300 Punkten, nachdem an den beiden vorangegangenen Handelstagen jeweils neue Höchstwerte erzielt worden waren. Der EuroStoxx50 zog sich ähnlich stark auf 4426 Zähler zurück. "Die Abschwächung der Konjunktur lässt sich in den Bilanzen ablesen, auch wenn sich die Unternehmen noch gut behaupten", sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Broker CMC Markets.

Ein eingetrübtes Bild lieferte auch die chinesische Industrie, die einen Fehlstart in die zweite Jahreshälfte hingelegt hat. Der Einkaufsmanagerindex sank im Juli um 1,3 auf 49,2 Punkte und damit erstmals seit April wieder unter der Marke von 50, ab der das Barometer Wachstum signalisiert. Unsicher zeigten sich Marktteilnehmer auch mit Blick auf die in Aussicht gestellten Hilfen der chinesischen Regierung. "Derzeit bleiben wir skeptisch, dass es ein großes Konjunkturpaket geben wird", sagte Alec Jin, Investmentexperte beim Vermögensverwalter abrdn.

Trotz der Unsicherheiten blieben die Kursverluste überschaubar. "Es wächst die Zuversicht, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche der Auftakt zu einer längeren Pause sein könnten, aber auch die Erkenntnis, dass die Zinsen möglicherweise noch eine ganze Weile auf dem aktuellen Niveau bleiben müssen", sagte Analyst Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

POST UND BMW FAHREN HINTERHER

Bei den Einzelwerten enttäuschten die Zahlenwerke der Deutschen Post sowie von BMW und schickten die beiden Werte ans Dax-Ende. Trotz angehobener Prognose brachen BMW-Aktien um sechs Prozent ein. Ein Händler verwies darauf, dass die Rendite im zweiten Quartal etwas niedriger ausgefallen sei als am Markt erwartet. Auch die angehobene Rendite für das Gesamtjahr laufe ins Leere, da der Markt bereits davon ausgegangen sei oder sogar einen etwas darüber liegenden Wert erwartet habe. Sauer stoße Anlegern zudem auf, dass BMW die Prognose für den Barmittelzufluss gesenkt habe.

Auch die Titel der Deutschen Post brachen um mehr als vier Prozent ein, nachdem der Bonner Konzern zuletzt bei schrumpfenden Umsätzen deutlich weniger verdient hat. Vor allem im wichtigen Fracht-Geschäft mit China registrierte der Konzern einen deutlichen Rückgang. Angesichts der jüngsten Kursgewinne würden Anleger nun Kasse machen, sagte ein Händler.

Dagegen sprang Redcare Pharmacy zeitweise um mehr als zwölf Prozent an die Spitze des MDax und erreichte damit ein Eineinhalb-Jahres-Hoch. Die Online-Apotheke hat nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im zweiten Quartal ihre Jahresprognose angehoben. Unterdessen brach der Gewinn bei BP wegen der gesunkenen Energiepreise um rund 70 Prozent ein. Die Titel des Ölkonzerns legten in London trotzdem rund 1,5 Prozent zu, weil das Management die Dividende um zehn Prozent nach oben schraubte und das Unternehmen in den nächsten Monaten Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zurückkaufen will.

