Anleger der SpaceX-Aktie beunruhigt: Ist die Abhängigkeit von Anthropic zu groß?

Der Großkunde Anthropic sorgt für Wachstum bei SpaceX, doch ein Bericht über seine Kündigungsmöglichkeit trifft auf Investitionen in Milliardenhöhe: Was macht Anleger nervös?

Ein einzelner Kunde prägt den Umsatz von SpaceX stärker als gedacht

Hohe Investitionen und frisches Aktienangebot belasten zusätzlich

Zinserwartungen und Marktumfeld verschärfen den Druck auf Wachstumswerte

Die SpaceX-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 3,11 Prozent auf 139,42 US-Dollar nach. Auslöser ist ein Bericht von Bloomberg, wonach Anthropic zum größten Einzelkunden des Konzerns geworden ist. Die Abhängigkeit von einem Abnehmer trifft auf hohe Investitionen und ein schwaches Marktumfeld.

Anthropic als größter Kunde, aber mit Ausstiegsrecht

Laut Bloomberg ist Anthropic zum größten einzelnen Kunden von SpaceX geworden. Ein Kunde, den SpaceX in den Börsenunterlagen nur als Customer B führt, steht für 34,5 Prozent des Umsatzes im dritten Quartal, und Bloomberg ordnet ihn Anthropic zu. Der Vertrag über Rechenkapazität hat bis 2029 einen Wert von bis zu 120,5 Milliarden US-Dollar, berichtet investing.com unter Berufung auf Bloomberg. Dem Bericht zufolge darf Anthropic die Verträge ab Anfang 2027 mit einer Frist von 90 Tagen kündigen.

Der Vertrag war im Verlauf des Jahres 2026 angekündigt und vom Markt zunächst positiv aufgenommen worden. Neu ist das Gewicht des Kunden, nicht seine Existenz. Investing.com sieht darin ein Risiko, da ein Rückgang der Ausgaben von Anthropic den Umsatz belasten könnte. Musk sagte in der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen, SpaceX vermiete Rechenleistung im Prinzip zum Spotmarktpreis. Feste Laufzeit und Spotpreis stehen damit nebeneinander, und die Belastbarkeit des Umsatzes hängt daran, wie verbindlich die Abnahme tatsächlich ist.

Hohe Investitionen und Aktienangebot belasten SpaceX-Aktie

SpaceX stellte am 20. Oktober für das vierte Quartal Investitionsausgaben von 35 bis 40 Milliarden US-Dollar in Aussicht, nach 19,6 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Der operative Cashflow der ersten neun Monate lag bei 13,1 Milliarden US-Dollar, die Sachinvestitionen erreichten 48,1 Milliarden US-Dollar. Investing.com spricht von Sorgen um den freien Cashflow.

Beim Kurs kommt Angebot hinzu: Am 22. Oktober endete eine Haltefrist für bis zu 1,3 Milliarden Aktien, was laut investing.com weiter als Angebotsüberhang lastet. Zudem klagen in Louisiana eine gemeinnützige Organisation und drei Einwohner des Vermilion Parish wegen acht Verstößen gegen das Open-Meetings-Gesetz. Das gefährdet laut investing.com jährliche Ersatzzahlungen anstelle von Steuern von 25 Millionen US-Dollar für das Projekt Starbase Louisiana. Kapitalbedarf, Aktienangebot und rechtliche Unsicherheit engen den Spielraum ein. Gerade deshalb zählt, wie stabil der Umsatz des größten Kunden ausfällt.

Zinserwartungen und Analystenbild

Das Marktumfeld verschärfte die Lage. Das US-Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 3,4 Prozent und übertraf die Erwartungen der Analysten. Experten zufolge verstärkt das die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember, und hoch bewertete Wachstumswerte wie SpaceX reagieren besonders empfindlich auf steigende Zinserwartungen.

Die Analysten bleiben dennoch überwiegend zuversichtlich. Der Analystenkonsens auf TipRanks lautet Strong Buy, bei 35 Analysten stehen 29 Buy, fünf Hold und ein Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 250,34 US-Dollar, die Spanne reicht von 140 bis 500 US-Dollar. Ob die Abhängigkeit von Anthropic daran rüttelt, zeigen erst neue Studien.

Was die Anthropic-Abhängigkeit für Anleger bedeutet

Für Anleger bleibt die SpaceX-Aktie damit vorerst ein Investment mit erheblichen Unsicherheiten. Zwar signalisiert das hohe Analystenkursziel weiteres Potenzial, doch die starke Abhängigkeit von Anthropic, der enorme Kapitalbedarf und mögliche Aktienverkäufe bergen Risiken. Entscheidend wird sein, ob SpaceX seine hohen Investitionen durch nachhaltig gesicherte Einnahmen finanzieren kann und wie verbindlich Anthropic an den milliardenschweren Vertrag gebunden bleibt. Bis hier mehr Klarheit herrscht, dürften Anleger besonders sensibel auf neue Nachrichten zur Kundenbeziehung und zur Cashflow-Entwicklung reagieren.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at

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