Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Nervosität
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02.06.2026 17:53:00
Anleger flüchten: Bayer-Aktie markiert nach neuen Glyphosat-Sorgen ein Jahrestief
Bayer will gegen Anordnung vorgehen
Ein Bayer-Sprecher kündigte an, gegen die vom Judicial Panel on Multidistrict Litigation verhängte bedingte Anordnung vorzugehen, um die Rückverlegung des Verfahrens zu erreichen. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Argumente dafür sprechen, dass der Fall des Sammelvergleichs an das Staatsgericht von Missouri zurückverwiesen werden sollte", sagte er.
Bayer hatte sich im Februar mit den großen Schadensersatzkanzleien in den USA auf einen Vergleich im Gesamtvolumen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der sämtliche bisherigen und künftigen Klagen abdeckt, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom auf den Einsatz von Roundup zurückgeführt wird. Das zuständige Gericht in Missouri hatte den Vergleich Anfang März vorläufig gebilligt, endgültig steht die Zustimmung aber noch aus.
Versprechen von Bayer-Chef Anderson an Aktionäre wackelt
Bayer-Chef Bill Anderson hat den Investoren versprochen, die vielen Rechtsrisiken, unter denen der Pharma- und Agrarchemiekonzern seit Jahren leidet, 2026 deutlich einzudämmen. Ein erfolgreicher Sammelvergleich ist dazu ein wesentlicher Baustein. Sollte der Vergleich scheitern, wäre dies ein massiver Rückschlag für Bayer und Anderson und sein Versprechen wohl nicht mehr zu halten.
dpa-AFX / Dow Jones Newswires
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