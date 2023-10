Anleger fürchten Flächenbrand: DAX präsentiert sich so schlecht wie zuletzt 2011

Anleger fürchten, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas weitere Nationen in einen Krieg hineinziehen könnte. Der DAX beendet daher auch diese Handelswoche mit einem Minus und baut seine Verlustserie aus. Richtig mies ist die Stimmung in der zweiten und dritten Reihe am deutschen Aktienmarkt. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel