Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursziel im Blick
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10.07.2026 10:45:46
Anleger greifen bei Deutsche Telekom-Aktie zu: JPMorgan weist auf historische Bewertungslücke hin
- Die Deutsche Telekom-Aktie legt kräftig zu
- JPMorgan belässt das Kursziel bei 40 Euro und Overweight
- Der Abstand zum Kursziel wirft eine Bewertungsfrage auf
Die Deutsche Telekom-Aktie steigt im XETRA-Handel am Freitag um knapp drei Prozent auf rund 26 Euro, und die Bewertung rückt damit erneut ins Blickfeld. Denn parallel bestätigt JPMorgan das Kursziel von 40 Euro und die Einstufung Overweight, wie aus einer am 10. Juli 2026 vorliegenden Studie von Analyst Akhil Dattani hervorgeht.
Was JPMorgan zur Bewertung sagt
Dattani verweist auf eine Kombination strategischer und längerfristiger Unsicherheiten, die der Aktie seit den Höchstständen im März 2025 einen Kursrückgang von rund 30 Prozent eingebrockt habe. Bis sich die Aussichten sichtbar verbesserten, dürften nach seiner Einschätzung noch mehrere Quartale vergehen. Für Anleger werde es aus seiner Sicht aber zunehmend schwierig, die Bewertung zu ignorieren, zumal die Aktie fundamental kurzfristig attraktiv bleibe.
Die Lücke zwischen Kurs und Kursziel
Beim aktuellen Kurs rund 26 Euro liegt das JPMorgan-Kursziel von 40 Euro gut 53 Prozent darüber. Eine derart große Lücke ist selten und zeigt, wie unterschiedlich Markt und Analystenhaus die Aussichten des Konzerns derzeit gewichten. Dattani stützt seine Einschätzung unter anderem auf die erwarteten Gewinnsteigerungsraten pro Aktie, die er im prozentual zweistelligen Bereich für anhaltend hält und als beeindruckend einordnet.
Worauf Anleger jetzt schauen können
Ob sich die Bewertungslücke schließt, hängt aus Sicht von Dattani vor allem davon ab, wie schnell sich die angesprochenen strategischen Unsicherheiten auflösen und ob die erwarteten Gewinnsteigerungen tatsächlich eintreten. Die nächsten Quartalszahlen dürften zeigen, ob der Konzern das von JPMorgan unterstellte Tempo halten kann.
Der nächste konkrete Prüfstein für die These ist damit der kommende Quartalsbericht der Deutschen Telekom, an dem sich die Entwicklung der Gewinne pro Aktie ablesen lässt.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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