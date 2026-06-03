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Index-Performance im Blick 03.06.2026 15:58:53

Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 verliert am Mittwochnachmittag an Wert.

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,70 Prozent auf 6 065,05 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,048 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent schwächer bei 6 105,17 Punkten, nach 6 107,85 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 059,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 105,17 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 881,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 771,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 5 375,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,67 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 160,76 EUR), Eni (+ 1,28 Prozent auf 23,41 EUR), Bayer (+ 0,47 Prozent auf 34,26 EUR), UniCredit (+ 0,12 Prozent auf 74,85 EUR) und Rheinmetall (+ 0,00 Prozent auf 1 190,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,55 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Bank (-3,40 Prozent auf 27,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 157,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,29 Prozent auf 88,94 EUR) und BMW (-2,08 Prozent auf 71,46 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 033 945 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 537,273 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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