Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Index-Performance im Blick
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03.06.2026 15:58:53
Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,70 Prozent auf 6 065,05 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,048 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent schwächer bei 6 105,17 Punkten, nach 6 107,85 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 059,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 105,17 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 881,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 771,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 5 375,70 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,67 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 160,76 EUR), Eni (+ 1,28 Prozent auf 23,41 EUR), Bayer (+ 0,47 Prozent auf 34,26 EUR), UniCredit (+ 0,12 Prozent auf 74,85 EUR) und Rheinmetall (+ 0,00 Prozent auf 1 190,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,55 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Bank (-3,40 Prozent auf 27,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 157,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,29 Prozent auf 88,94 EUR) und BMW (-2,08 Prozent auf 71,46 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 033 945 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 537,273 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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