Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX-Handel im Blick
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23.10.2026 15:59:02
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben
Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,84 Prozent schwächer bei 6 035,75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,344 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent fester bei 6 094,43 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 087,01 Punkten am Vortag.
Bei 6 097,16 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 028,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,49 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 299,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 210,17 Punkte. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 5 668,33 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,17 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 3,27 Prozent auf 27,30 EUR), BMW (+ 0,56 Prozent auf 57,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,28 Prozent auf 1 017,80 EUR), Siemens (+ 0,10 Prozent auf 255,95 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 557,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), Siemens Energy (-2,73 Prozent auf 118,86 EUR), Deutsche Börse (-1,95 Prozent auf 311,00 EUR), Allianz (-1,87 Prozent auf 424,50 EUR) und Infineon (-1,76 Prozent auf 49,01 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 756 049 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 575,737 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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