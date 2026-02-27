Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,71 Prozent schwächer bei 6 117,51 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,200 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 6 165,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 161,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 116,84 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 180,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,061 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 5 994,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 5 653,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 472,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,57 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 232,00 EUR), Eni (+ 2,09 Prozent auf 19,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,60 Prozent auf 557,40 EUR) und Enel (+ 1,00 Prozent auf 10,27 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,32 Prozent auf 45,22 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 158,30 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 48,43 EUR), SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR) und Deutsche Bank (-1,84 Prozent auf 30,47 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 873 501 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 496,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.

