Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,87 Prozent leichter bei 6 261,86 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,398 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,130 Prozent leichter bei 6 308,76 Punkten, nach 6 316,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 261,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 308,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,607 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 230,55 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.04.2026, einen Stand von 5 894,73 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Wert von 5 344,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,03 Prozent. Bei 6 431,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,31 Prozent auf 1 021,00 EUR), UniCredit (+ 0,59 Prozent auf 84,05 EUR), Eni (+ 0,07 Prozent auf 22,37 EUR), BASF (-0,15 Prozent auf 48,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,18 Prozent auf 56,98 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-5,52 Prozent auf 65,95 EUR), Deutsche Börse (-2,25 Prozent auf 248,10 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 45,93 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 150,18 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,35 Prozent auf 497,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 391 609 Aktien gehandelt. Mit 614,125 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at