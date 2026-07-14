Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,52 Prozent auf 6 238,57 Punkte zurück. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,387 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,361 Prozent leichter bei 6 248,37 Punkten in den Handel, nach 6 271,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 211,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 248,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 6 187,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Wert von 5 984,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 370,85 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,64 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 1,95 Prozent auf 49,81 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 44,85 EUR), Eni (+ 0,46 Prozent auf 21,91 EUR), Enel (+ 0,39 Prozent auf 10,22 EUR) und Infineon (+ 0,31 Prozent auf 70,59 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 251,90 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 138,60 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 181,40 EUR), Airbus SE (-1,14 Prozent auf 192,96 EUR) und UniCredit (-1,13 Prozent auf 81,51 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 913 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 604,721 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Mit 8,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at