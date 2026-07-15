Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,22 Prozent tiefer bei 6 266,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,385 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,150 Prozent auf 6 270,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 280,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 255,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 296,04 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,368 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Wert von 6 229,43 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 5 940,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 354,17 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,11 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR), adidas (+ 1,27 Prozent auf 182,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 258,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Eni (-1,52 Prozent auf 21,34 EUR) und Enel (-1,38 Prozent auf 10,14 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 839 882 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 8,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at