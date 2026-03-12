ASML NV Aktie
12.03.2026 09:29:45
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,50 Prozent schwächer bei 5 765,67 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,907 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 5 781,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 794,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 781,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 761,27 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,00 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 011,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 720,71 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 359,42 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,45 Prozent ein. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Eni (+ 0,45 Prozent auf 21,37 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 527,00 EUR), Airbus SE (+ 0,05 Prozent auf 176,88 EUR) und Deutsche Börse (-0,21 Prozent auf 235,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BMW (-2,55 Prozent auf 78,76 EUR), Bayer (-2,39 Prozent auf 39,06 EUR), UniCredit (-1,54 Prozent auf 66,63 EUR), Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR) und adidas (-1,29 Prozent auf 138,25 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 393 008 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 462,039 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,31 Prozent gelockt.
Analysen zu Rheinmetall AG
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|140,35
|0,18%
|Airbus SE
|175,12
|-1,12%
|ASML NV
|1 167,80
|-2,06%
|Bayer
|39,05
|-2,68%
|BMW AG
|81,30
|0,47%
|Deutsche Bank AG
|25,61
|-5,92%
|Deutsche Börse AG
|241,00
|2,03%
|Eni S.p.A.
|21,88
|2,72%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,19
|-2,00%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|532,40
|0,72%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,74
|-2,36%
|Rheinmetall AG
|1 557,00
|1,14%
|Siemens AG
|222,30
|-2,65%
|UniCredit S.p.A.
|64,54
|-4,40%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,12
|0,66%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 748,89
|-0,79%
