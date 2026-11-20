Das macht der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,86 Prozent leichter bei 6 000,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,303 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,803 Prozent auf 6 064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,86 Punkten am Vortag.

Bei 6 064,76 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 970,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 6,09 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 121,66 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 6 422,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 569,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,56 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 26,30 EUR), BMW (+ 0,77 Prozent auf 54,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 578,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,18 Prozent auf 38,20 EUR) und Bayer (-0,62 Prozent auf 54,34 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-5,37 Prozent auf 46,70 EUR), Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 120,14 EUR), Siemens (-3,32 Prozent auf 258,05 EUR), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 707,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,41 Prozent auf 57,56 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 615 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at