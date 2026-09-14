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Euro STOXX 50 aktuell 14.09.2026 15:58:53

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt heute.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent auf 6 252,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,375 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,256 Prozent leichter bei 6 308,95 Punkten, nach 6 325,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 239,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 308,95 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 539,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 6 187,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 390,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,61 Prozent auf 185,44 EUR), Deutsche Börse (+ 2,90 Prozent auf 284,30 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 49,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,68 Prozent auf 29,07 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 55,90 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-8,03 Prozent auf 132,68 EUR), Infineon (-7,67 Prozent auf 54,07 EUR), Enel (-2,58 Prozent auf 8,76 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,84 EUR) und Siemens (-2,21 Prozent auf 258,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 608 532 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 569,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 195,78 -1,73% Airbus SE
ASML NV 1 381,40 -5,81% ASML NV
Bayer 49,42 2,70% Bayer
Deutsche Börse AG 281,60 1,88% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,95 1,37% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,90 1,75% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,76 -2,46% Enel S.p.A.
Infineon AG 54,43 -6,53% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,65 0,16% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,62 -0,84% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 187,80 5,59% SAP SE
Siemens AG 262,40 -0,79% Siemens AG
Siemens Energy AG 134,22 -6,60% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,46 0,39% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 260,38 -1,02%

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