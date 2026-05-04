WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 04.05.2026 17:58:38

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Der Euro STOXX 50 gab am Abend nach.

Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich Verluste in Höhe von 1,95 Prozent auf 5 767,04 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,916 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent tiefer bei 5 878,79 Punkten, nach 5 881,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 754,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 882,01 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 5 692,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 970,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Wert von 5 285,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,42 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1 388,20 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Airbus SE (+ 0,64) Prozent auf 175,96 EUR), Eni (+ 0,13 Prozent auf 24,01 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 261,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-7,28 Prozent auf 46,71 EUR), adidas (-4,17 Prozent auf 141,25 EUR), BASF (-3,45 Prozent auf 52,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,35 Prozent auf 47,93 EUR) und Allianz (-3,01 Prozent auf 377,30 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 638 724 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 471,135 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Mit 7,49 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

27.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
27.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
