Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Letztendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent leichter bei 6 292,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,362 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 6 325,68 Punkte an der Kurstafel, nach 6 328,09 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 266,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 327,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,09 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 6 034,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 732,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 282,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent nach oben. Bei 6 337,22 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,07 Prozent auf 1 050,60 EUR), SAP SE (+ 5,13 Prozent auf 140,88 EUR), Airbus SE (+ 1,96 Prozent auf 198,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 24,29 EUR) und BMW (+ 1,64 Prozent auf 58,20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4,62 Prozent auf 77,90 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 273,45 EUR), Eni (-2,01 Prozent auf 20,23 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 163,34 EUR) und Enel (-1,43 Prozent auf 9,93 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 583 521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 621,294 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at