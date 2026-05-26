Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,09 Prozent schwächer bei 6 069,64 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,031 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,106 Prozent auf 6 130,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 136,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 130,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 068,47 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5 883,48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 161,56 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 5 395,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,75 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,10 Prozent auf 23,29 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 77,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,32 Prozent auf 50,92 EUR), Enel (+ 0,25 Prozent auf 9,82 EUR) und Siemens Energy (+ 0,01 Prozent auf 181,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Bank (-2,22 Prozent auf 28,63 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), Bayer (-1,54 Prozent auf 37,82 EUR), Siemens (-1,52 Prozent auf 272,55 EUR) und Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 29,05 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 753 330 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 543,054 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at