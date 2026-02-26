Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer

Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 6 161,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,163 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 6 176,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6 173,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 199,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 133,74 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,788 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Wert von 5 957,80 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 5 655,58 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.02.2025, den Wert von 5 527,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,33 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 3,61 Prozent auf 226,50 EUR), Eni (+ 3,28 Prozent auf 19,31 EUR), SAP SE (+ 3,26 Prozent auf 172,22 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 162,50 EUR) und Enel (+ 1,96 Prozent auf 10,21 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 164,85 EUR), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 41,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,72 Prozent auf 548,60 EUR) und Infineon (-0,65 Prozent auf 46,77 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 206 181 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 489,695 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at