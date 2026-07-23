Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Fokus 23.07.2026 12:27:01

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag

Der Euro STOXX 50 gibt derzeit nach.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,96 Prozent auf 6 256,33 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,398 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,130 Prozent tiefer bei 6 308,76 Punkten, nach 6 316,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 308,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 253,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,518 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 6 230,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 894,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 344,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 035,60 EUR), Eni (+ 2,39 Prozent auf 22,89 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 49,46 EUR), Deutsche Börse (+ 0,24 Prozent auf 254,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 504,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,61 Prozent auf 66,58 EUR), UniCredit (-4,48 Prozent auf 79,82 EUR), Deutsche Bank (-2,13 Prozent auf 30,56 EUR), Airbus SE (-1,25 Prozent auf 205,70 EUR) und Enel (-1,16 Prozent auf 9,94 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 717 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 614,125 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

mehr Analysen
13.07.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
15.06.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
07.05.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 205,30 -0,89% Airbus SE
ASML NV 1 573,20 -0,13% ASML NV
BASF 49,57 1,53% BASF
Deutsche Bank AG 30,57 -1,94% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 254,90 0,67% Deutsche Börse AG
Enel S.p.A. 9,94 -0,46% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 22,92 2,76% Eni S.p.A.
Infineon AG 66,43 -4,44% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 504,60 0,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 036,80 2,59% Rheinmetall AG
UniCredit S.p.A. 79,86 -4,55% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,94 0,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 256,21 -0,96%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen