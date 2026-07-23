Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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23.07.2026 12:27:01
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag
Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,96 Prozent auf 6 256,33 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,398 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,130 Prozent tiefer bei 6 308,76 Punkten, nach 6 316,99 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 308,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 253,85 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,518 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 6 230,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 894,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 344,25 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 035,60 EUR), Eni (+ 2,39 Prozent auf 22,89 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 49,46 EUR), Deutsche Börse (+ 0,24 Prozent auf 254,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 504,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,61 Prozent auf 66,58 EUR), UniCredit (-4,48 Prozent auf 79,82 EUR), Deutsche Bank (-2,13 Prozent auf 30,56 EUR), Airbus SE (-1,25 Prozent auf 205,70 EUR) und Enel (-1,16 Prozent auf 9,94 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 717 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 614,125 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,30
|-0,89%
|ASML NV
|1 573,20
|-0,13%
|BASF
|49,57
|1,53%
|Deutsche Bank AG
|30,57
|-1,94%
|Deutsche Börse AG
|254,90
|0,67%
|Enel S.p.A.
|9,94
|-0,46%
|Eni S.p.A.
|22,92
|2,76%
|Infineon AG
|66,43
|-4,44%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|504,60
|0,12%
|Rheinmetall AG
|1 036,80
|2,59%
|UniCredit S.p.A.
|79,86
|-4,55%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,94
|0,14%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 256,21
|-0,96%