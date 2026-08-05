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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Euro STOXX 50 aktuell 05.08.2026 12:26:30

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt mittags

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt mittags

Am dritten Tag der Woche agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,07 Prozent schwächer bei 6 482,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,491 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 6 493,77 Punkten in den Handel, nach 6 486,70 Punkten am Vortag.

Bei 6 482,43 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 518,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 412,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5 869,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 5 249,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 518,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 4,00 Prozent auf 50,18 EUR), Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 228,60 EUR), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 170,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,29 Prozent auf 267,90 EUR) und BASF (+ 0,71 Prozent auf 50,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-4,54 Prozent auf 60,83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 56,40 EUR), Deutsche Telekom (-2,12 Prozent auf 27,26 EUR), Siemens Energy (-1,30 Prozent auf 148,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 47,71 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 540 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 547,139 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
BASF 51,38 0,53% BASF
Bayer 49,78 1,04% Bayer
Deutsche Börse AG 273,80 1,60% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,00 0,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens Energy AG 153,48 0,30% Siemens Energy AG
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