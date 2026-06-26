Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,24 Prozent schwächer bei 6 189,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,351 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,098 Prozent leichter bei 6 261,39 Punkten in den Handel, nach 6 267,53 Punkten am Vortag.

Bei 6 181,93 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 261,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,71 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 064,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 5 565,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 5 244,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 134,20 EUR), Enel (+ 0,36 Prozent auf 10,07 EUR), adidas (+ 0,17 Prozent auf 178,20 EUR), Allianz (-0,15 Prozent auf 406,50 EUR) und Deutsche Telekom (-0,46 Prozent auf 26,09 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-5,29 Prozent auf 154,82 EUR), Infineon (-4,13 Prozent auf 78,62 EUR), BMW (-3,39 Prozent auf 58,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 74,82 EUR) und Deutsche Bank (-2,92 Prozent auf 29,59 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 724 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 598,862 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at