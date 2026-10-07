Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,30 Prozent leichter bei 6 190,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,348 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,262 Prozent auf 6 255,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 272,23 Punkten am Vortag.

Bei 6 255,80 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 179,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 6 403,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 319,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 613,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,81 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,61 EUR), BASF (+ 0,51 Prozent auf 51,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 512,40 EUR), adidas (-0,03 Prozent auf 145,10 EUR) und Bayer (-0,27 Prozent auf 44,32 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5,43 Prozent auf 61,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,21 Prozent auf 39,40 EUR), Deutsche Bank (-2,99 Prozent auf 30,47 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 6,36 EUR) und BMW (-2,12 Prozent auf 53,48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 744 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at