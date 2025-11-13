Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 5 743,43 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,899 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 5 795,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 787,31 Punkten am Vortag.

Bei 5 740,97 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 818,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,40 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 13.10.2025, einen Stand von 5 568,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 388,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2024, mit 4 740,34 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,79 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 3,01 Prozent auf 29,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,04) Prozent auf 6,00 EUR), BASF (+ 0,85 Prozent auf 44,11 EUR) und Allianz (+ 0,66 Prozent auf 363,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens (-9,35 Prozent auf 227,00 EUR), Siemens Energy (-5,87 Prozent auf 101,05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,37 Prozent auf 44,56 EUR), Deutsche Bank (-1,21 Prozent auf 32,95 EUR) und Infineon (-0,94 Prozent auf 35,89 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 517 856 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,763 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

