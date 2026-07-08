Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Mit dem Euro STOXX 50 ging es am Abend abwärts.

Am Mittwoch verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich Verluste in Höhe von 2,02 Prozent auf 6 192,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 6 315,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 319,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 315,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 180,94 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 3,33 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 5 913,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 371,95 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,84 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,26 Prozent auf 21,20 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 47,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 505,80 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 10,08 EUR) und Infineon (-0,75 Prozent auf 70,30 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-5,00 Prozent auf 30,69 EUR), Rheinmetall (-4,75 Prozent auf 1 058,80 EUR), adidas (-4,66 Prozent auf 179,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,51 Prozent auf 72,38 EUR) und SAP SE (-4,13 Prozent auf 137,96 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 809 871 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 627,615 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at