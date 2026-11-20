EURO STOXX 50
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|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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20.11.2026 17:58:48
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
Zum Handelsschluss verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,64 Prozent auf 5 952,45 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,303 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,803 Prozent auf 6 064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 064,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 944,50 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 6,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 121,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 6 422,06 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 569,92 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,74 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 24,41 EUR), Enel (-0,86 Prozent auf 9,40 EUR) und Allianz (-1,25 Prozent auf 451,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR), Rheinmetall (-4,44 Prozent auf 693,40 EUR) und adidas (-4,18 Prozent auf 165,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 923 160 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,935 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162,70
|-3,96%
|Allianz
|447,90
|-1,43%
|ASML NV
|1 151,20
|-7,53%
|Deutsche Bank AG
|28,65
|-3,96%
|Deutsche Telekom AG
|26,11
|0,38%
|Enel S.p.A.
|9,37
|-0,59%
|Eni S.p.A.
|24,02
|-2,02%
|Infineon AG
|44,50
|-8,23%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,27
|-2,33%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|574,60
|0,17%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,21
|-2,26%
|Rheinmetall AG
|681,10
|-4,22%
|Siemens AG
|249,50
|-5,56%
|Siemens Energy AG
|116,00
|-6,81%
|TotalEnergies
|77,61
|-1,44%
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