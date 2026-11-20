Zum Handelsschluss verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,64 Prozent auf 5 952,45 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,303 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,803 Prozent auf 6 064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 064,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 944,50 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 6,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 121,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 6 422,06 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 569,92 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,74 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 24,41 EUR), Enel (-0,86 Prozent auf 9,40 EUR) und Allianz (-1,25 Prozent auf 451,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR), Rheinmetall (-4,44 Prozent auf 693,40 EUR) und adidas (-4,18 Prozent auf 165,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 923 160 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at