Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,09 Prozent auf 5 995,98 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,073 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent tiefer bei 6 049,79 Punkten, nach 6 062,07 Punkten am Vortag.

Bei 5 980,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 049,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 5 911,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 719,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der Euro STOXX 50 5 430,17 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,49 Prozent zu. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 448,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 246,10 EUR), Allianz (-0,03 Prozent auf 372,70 EUR) und Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,56 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-4,13 Prozent auf 5,45 EUR), UniCredit (-3,32 Prozent auf 71,03 EUR), Airbus SE (-2,49 Prozent auf 174,54 EUR), Siemens (-2,29 Prozent auf 262,65 EUR) und Rheinmetall (-1,79 Prozent auf 1 188,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 550 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at