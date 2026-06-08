EURO STOXX 50
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|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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08.06.2026 09:29:08
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter
Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,09 Prozent auf 5 995,98 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,073 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent tiefer bei 6 049,79 Punkten, nach 6 062,07 Punkten am Vortag.
Bei 5 980,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 049,79 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 5 911,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 719,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der Euro STOXX 50 5 430,17 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,49 Prozent zu. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 448,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 246,10 EUR), Allianz (-0,03 Prozent auf 372,70 EUR) und Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,56 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-4,13 Prozent auf 5,45 EUR), UniCredit (-3,32 Prozent auf 71,03 EUR), Airbus SE (-2,49 Prozent auf 174,54 EUR), Siemens (-2,29 Prozent auf 262,65 EUR) und Rheinmetall (-1,79 Prozent auf 1 188,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 550 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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