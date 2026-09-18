Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Euro STOXX 50-Performance
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18.09.2026 09:28:54
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus
Um 09:12 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,18 Prozent auf 6 311,57 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,316 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,100 Prozent fester bei 6 329,24 Punkten, nach 6 322,90 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 306,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 329,24 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,042 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 468,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 6 323,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5 456,67 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,74 Prozent auf 55,89 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), Airbus SE (+ 0,44 Prozent auf 196,44 EUR) und UniCredit (+ 0,31 Prozent auf 83,49 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 45,59 EUR), Allianz (-0,95 Prozent auf 446,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 80,32 EUR) und Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 277,80 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 768 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 538,121 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,04
|-0,91%
|Allianz
|442,20
|-1,78%
|ASML NV
|1 444,00
|1,38%
|Deutsche Börse AG
|277,70
|-0,50%
|Deutsche Telekom AG
|27,11
|-4,14%
|Infineon AG
|55,76
|2,27%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,25
|-3,69%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,54
|-1,18%
|Rheinmetall AG
|1 013,40
|-0,35%
|Siemens Energy AG
|140,06
|-0,33%
|UniCredit S.p.A.
|81,11
|-2,78%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,92
|-4,73%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 230,42
|-1,46%