Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index im Blick
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13.04.2026 09:29:44
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone
Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 1,04 Prozent auf 5 864,19 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,967 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,515 Prozent auf 5 895,59 Punkte an der Kurstafel, nach 5 926,11 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 895,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 863,22 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.01.2026, den Wert von 6 029,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 787,23 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,236 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,96 Prozent auf 24,44 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 492,40 EUR), Enel (+ 0,16) Prozent auf 9,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 549,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,04 Prozent auf 252,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,02 Prozent auf 163,84 EUR), UniCredit (-1,89 Prozent auf 67,41 EUR), Deutsche Bank (-1,79 Prozent auf 27,22 EUR), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 166,52 EUR) und adidas (-1,71 Prozent auf 135,45 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 464 478 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 489,481 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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