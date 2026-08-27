BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Bewegung
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27.08.2026 12:26:54
Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 5 472,70 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,115 Prozent höher bei 5 501,17 Punkten, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 501,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 462,30 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,178 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 420,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 217,70 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 4 587,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,46 Prozent auf 1 178,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 155,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,11 Prozent auf 88,71 GBP), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 182,64 EUR) und RELX (+ 1,35 Prozent auf 26,21 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), UniCredit (-1,62 Prozent auf 84,67 EUR), Nestlé (-1,41 Prozent auf 78,74 CHF), National Grid (-1,41 Prozent auf 11,66 GBP) und Rio Tinto (-1,32 Prozent auf 76,20 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 780 165 Aktien gehandelt. Mit 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BP-Aktie hat mit 6,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|BP plc (British Petrol)
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|Richemont
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|SAP SE
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|Siemens Energy AG
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