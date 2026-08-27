Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 5 472,70 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,115 Prozent höher bei 5 501,17 Punkten, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 501,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 462,30 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,178 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 420,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 217,70 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 4 587,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,46 Prozent auf 1 178,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 155,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,11 Prozent auf 88,71 GBP), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 182,64 EUR) und RELX (+ 1,35 Prozent auf 26,21 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), UniCredit (-1,62 Prozent auf 84,67 EUR), Nestlé (-1,41 Prozent auf 78,74 CHF), National Grid (-1,41 Prozent auf 11,66 GBP) und Rio Tinto (-1,32 Prozent auf 76,20 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 780 165 Aktien gehandelt. Mit 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 6,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at