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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Index-Bewegung 27.08.2026 12:26:54

Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag

Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 5 472,70 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,115 Prozent höher bei 5 501,17 Punkten, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 501,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 462,30 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,178 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 420,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 217,70 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 4 587,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,46 Prozent auf 1 178,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 155,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,11 Prozent auf 88,71 GBP), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 182,64 EUR) und RELX (+ 1,35 Prozent auf 26,21 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), UniCredit (-1,62 Prozent auf 84,67 EUR), Nestlé (-1,41 Prozent auf 78,74 CHF), National Grid (-1,41 Prozent auf 11,66 GBP) und Rio Tinto (-1,32 Prozent auf 76,20 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 780 165 Aktien gehandelt. Mit 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 6,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 478,60 -1,11% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,06 -0,41% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,11 -2,97% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 17,61 -0,44% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,80 -0,47% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 105,00 3,50% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,60 -1,38% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 83,84 -1,83% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,16 2,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 176,20 2,65% Rheinmetall AG
Richemont 204,10 0,54% Richemont
Rio Tinto plc 89,59 0,10% Rio Tinto plc
SAP SE 189,02 4,66% SAP SE
Siemens Energy AG 150,66 -0,29% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,55 -2,77% UniCredit S.p.A.

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STOXX 50 5 441,59 -0,97%

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