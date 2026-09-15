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Index im Blick 15.09.2026 12:26:55

Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Der Euro STOXX 50 verzeichnet aktuell Verluste.

Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 6 241,12 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,375 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,196 Prozent auf 6 248,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 260,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 194,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 248,10 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 6 229,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 440,40 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,68 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 027,00 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 24,16 EUR), BMW (+ 0,57 Prozent auf 63,08 EUR), Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 195,98 EUR) und Infineon (+ 0,46 Prozent auf 54,29 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-2,23 Prozent auf 33,39 EUR), UniCredit (-1,79 Prozent auf 83,17 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,93 Prozent auf 6,64 EUR) und Siemens (-0,92 Prozent auf 259,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 027 571 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,802 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 196,00 0,55% Airbus SE
ASML NV 1 409,40 3,36% ASML NV
BASF 51,52 -1,77% BASF
BMW AG 63,26 0,64% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,49 -1,82% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 24,19 1,11% Eni S.p.A.
Infineon AG 54,58 0,94% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,65 -0,95% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,74 0,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,54 -0,26% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 022,00 2,86% Rheinmetall AG
Siemens AG 260,05 -1,12% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 83,15 -1,43% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,58 0,20% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 255,08 -0,08%

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