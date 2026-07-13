National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|STOXX 50-Marktbericht
|
13.07.2026 15:59:00
Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 aktuell
Um 15:42 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent auf 5 363,99 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,412 Prozent tiefer bei 5 352,69 Punkten in den Montagshandel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 377,86 Punkte, das Tagestief hingegen 5 352,69 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 287,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der STOXX 50 5 096,84 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 519,43 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,21 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 3,42 Prozent auf 4,99 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 26,80 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,16 Prozent auf 31,04 GBP), SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 139,98 EUR) und RELX (+ 1,65 Prozent auf 24,57 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rolls-Royce (-2,08 Prozent auf 14,09 GBP), BAT (-1,68 Prozent auf 43,87 GBP), Siemens Energy (-1,67 Prozent auf 149,58 EUR), AstraZeneca (-1,45 Prozent auf 126,48 GBP) und Airbus SE (-1,09 Prozent auf 194,98 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 194 169 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 604,721 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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