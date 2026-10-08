Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,91 Prozent auf 5 245,00 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5 279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 230,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 279,79 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 5 419,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 349,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 791,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,81 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,05 Prozent auf 5,74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,90 Prozent auf 84,74 GBP), RELX (+ 1,73 Prozent auf 26,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,67 Prozent auf 37,09 GBP) und SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,10 Prozent auf 167,25 CHF), Intesa Sanpaolo (-3,08 Prozent auf 6,07 EUR), UniCredit (-2,83 Prozent auf 75,63 EUR), HSBC (-2,33 Prozent auf 13,75 GBP) und Rolls-Royce (-2,19 Prozent auf 13,74 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 514 090 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at