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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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STOXX 50 aktuell 08.10.2026 12:26:56

Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags

Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,91 Prozent auf 5 245,00 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5 279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 230,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 279,79 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 5 419,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 349,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 791,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,81 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,05 Prozent auf 5,74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,90 Prozent auf 84,74 GBP), RELX (+ 1,73 Prozent auf 26,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,67 Prozent auf 37,09 GBP) und SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,10 Prozent auf 167,25 CHF), Intesa Sanpaolo (-3,08 Prozent auf 6,07 EUR), UniCredit (-2,83 Prozent auf 75,63 EUR), HSBC (-2,33 Prozent auf 13,75 GBP) und Rolls-Royce (-2,19 Prozent auf 13,74 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 514 090 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Barclays plc 5,12 -0,23% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,84 3,17% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,32 -2,33% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,12 -2,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 100,50 2,80% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 126,90 -0,69% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,22 1,36% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 180,90 -2,35% Richemont
Rolls-Royce Plc 16,28 -2,71% Rolls-Royce Plc
SAP SE 188,70 0,66% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,62 3,25% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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