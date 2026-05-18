Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Kursentwicklung im Fokus
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18.05.2026 12:26:57
Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 am Montagmittag
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent schwächer bei 5 026,92 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,388 Prozent auf 5 027,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 047,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 001,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 038,41 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5 176,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 243,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 4 547,10 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,57 Prozent auf 5,66 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,07 Prozent auf 32,61 GBP), National Grid (+ 2,03 Prozent auf 12,12 GBP), BAT (+ 1,50 Prozent auf 49,37 GBP) und Rheinmetall (+ 1,09 Prozent auf 1 132,20 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-3,99 Prozent auf 5,51 EUR), Richemont (-2,06 Prozent auf 152,40 CHF), Rolls-Royce (-1,21 Prozent auf 11,26 GBP), UniCredit (-0,90 Prozent auf 70,71 EUR) und Roche (-0,87 Prozent auf 320,00 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 498 692 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 503,587 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,43 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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