Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 nachmittags

Heute legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag verliert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,06 Prozent auf 3 871,38 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,076 Prozent stärker bei 3 876,51 Punkten, nach 3 873,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 3 884,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 866,32 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 888,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 3 938,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 596,48 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1,36 Prozent auf 6,10 GBP), Glencore (+ 1,13 Prozent auf 4,45 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,07 Prozent auf 54,70 GBP), Siemens (+ 1,05 Prozent auf 129,14 EUR) und Novartis (+ 0,44 Prozent auf 83,71 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,89 Prozent auf 43,04 EUR), National Grid (-1,54 Prozent auf 9,81 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,47 Prozent auf 37,18 EUR), Richemont (-1,42 Prozent auf 110,85 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,75 Prozent auf 372,20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 024 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 358,597 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent an der Spitze im Index.

