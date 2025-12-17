Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Der STOXX 50 kam zum Handelsschluss nicht vom Fleck.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 820,15 Punkten ab. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 4 832,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 852,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 816,99 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,020 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 787,44 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 17.09.2025, mit 4 538,42 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 4 386,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 2,70 Prozent auf 11,42 GBP), National Grid (+ 2,05 Prozent auf 11,45 GBP), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 527,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,59 Prozent auf 57,53 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,42 Prozent auf 27,12 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens (-2,04 Prozent auf 232,65 EUR), Enel (-1,90 Prozent auf 8,59 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,88 Prozent auf 57,30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,51 Prozent auf 549,40 EUR) und Airbus SE (-1,30 Prozent auf 190,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 36 417 499 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

