Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Mittag

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 4 908,08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 4 919,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 921,54 Punkten am Vortag.

Bei 4 919,00 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 907,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,314 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 4 803,44 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 4 308,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 927,08 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 0,35 Prozent auf 42,10 GBP), AstraZeneca (+ 0,26 Prozent auf 137,86 GBP), Diageo (+ 0,12 Prozent auf 16,04 GBP), BP (+ 0,03 Prozent auf 4,31 GBP) und GSK (-0,05 Prozent auf 18,29 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-0,95 Prozent auf 30,18 GBP), Rio Tinto (-0,68 Prozent auf 59,85 GBP), HSBC (-0,49 Prozent auf 11,70 GBP), National Grid (-0,15 Prozent auf 11,46 GBP) und Rolls-Royce (-0,14 Prozent auf 11,51 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 821 010 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 351,477 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at